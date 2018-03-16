Приложение для получения купонов и бронирования

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Приложение включает в себя поиск мест на карте, фильтрация по категориям и различным динамическим атрибутам, получение купонов и резервации мест. Второе приложении предназначено для владельцев ресторанов в нём они могу увидеть новую бронь и одобрить её.