Приложение для получения купонов и бронирования
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6 лет назад
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Приложение включает в себя поиск мест на карте, фильтрация по категориям и различным динамическим атрибутам, получение купонов и резервации мест. Второе приложении предназначено для владельцев ресторанов в нём они могу увидеть новую бронь и одобрить её.