Помощь в написании ТЗ для моб. приложения, анализ похожих приложений

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок158 просмотров

Необходима помощь в написании ТЗ для создания приложения с помощью сравнения и анализа похожих приложений на рынке,  а также предложения по улучшению. 

8 лет назад
lokiselena
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров