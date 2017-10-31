Добработка мобильного приложения
Помощь в написании ТЗ для моб. приложения, анализ похожих приложений
Необходима помощь в написании ТЗ для создания приложения с помощью сравнения и анализа похожих приложений на рынке, а также предложения по улучшению.
Заявки фрилансеров
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