Сделать приложение для App store

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Закрыт2 заявки186 просмотров

ищу разработчика для своего приложения. вторая версия.

это будет facebook edition 

дизайн сильно не меняется - как есть..

http://premiumradio.ru/

https://itunes.apple.com/ru/app/premium-radio/id990258983 - само приложение.

8 лет назад
Saychik
43 года
18 лет в сервисе
Был
месяц назад

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