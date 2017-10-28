Сделать приложение для App store

Нужно реализовать следующие функции в Swift файле: 1. Функция, куда передаю логин и пароль от пользователя (также двухфакторная)2. Функция, возвращающая сторис (те что умирают через сутки). По факту это прямые ссылки на видеороликиДругим разработчиком был написан ...