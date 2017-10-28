Клик ферма

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Закрыт2 заявки442 просмотра

Требуется настроить (или создать) приложение (комплекс приложений) на windows для автоматизации клик-фермы android телефонов.

Телефоны подключаются по USB к ПК, откуда и должны получать задания по автоматизации.

ПО должно поддерживать не менее 40 устройств.

Android
8 лет назад
guest_1509353645779
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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