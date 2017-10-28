ищу разработчика для своего приложения. вторая версия. это будет facebook edition дизайн сильно не меняется - как есть.. http://premiumradio.ru/ https://itunes.apple.com/ru/app/premium-radio/id990258983 - само приложение.
Клик ферма
Требуется настроить (или создать) приложение (комплекс приложений) на windows для автоматизации клик-фермы android телефонов.
Телефоны подключаются по USB к ПК, откуда и должны получать задания по автоматизации.
ПО должно поддерживать не менее 40 устройств.
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