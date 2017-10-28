Разработка ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки120 просмотров

Нужно составить ТЗ на разработку мобильного приложения под android и ios + бэк.

Нужен разбирающийся человек, который задаст верные вопросы и все четко опишет.

AndroidiOS
8 лет назад
benefitm
Михаил 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
32 отзыва

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Нет заявок фрилансеров