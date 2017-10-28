Создать макет списка с удалением элементов(swipe to delete) Макет состоит из двух страниц Navigation Drawer Activity Первая, стартовая пустая. Вторая,на которую можно перейти содержит список RecyclerView и скроллинг. ...
Разработка ТЗ
Нужно составить ТЗ на разработку мобильного приложения под android и ios + бэк.
Нужен разбирающийся человек, который задаст верные вопросы и все четко опишет.
Заявки фрилансеров
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