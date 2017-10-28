Создать Android макет

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок128 просмотров

Создать макет списка с удалением элементов(swipe to delete) 

Макет состоит из двух страниц Navigation Drawer Activity 

Первая, стартовая пустая. 

Вторая,на которую можно перейти  

содержит  список RecyclerView и скроллинг.  

Элементов: 6-7 штук. Что-бы было видно скроллинг 

И самое главное – нужно сделать удаление элементов по swipe 

то есть каждый элемент списка сбоку содержит кнопку удаления элемента

Android
8 лет назад
serlance20
27 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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