Получить картинку из поста инстаграм по ссылке / ios / swift

Я передаю вам в функцию ссылку на пост (выглядит она так: https://instagram.com/p/Ba4ueESgHp1/)

В комплекшене вы возвращаете мне массив ссылок на картинки-видео (если одна картинка, то массив с одним элементом).

Как их выдрать - можно посмотреть в вебе. По сути нужно написать парсер на swift

Вот функция, которую нужно реализовать

func getMedia(link: String, complection: @escaping (_ response: [Response]?)->()) { /// тут ваш код! }

struct Response {

var link: String

var type: MediaType

}

enum MediaType {

case image

case video

}