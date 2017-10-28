Получить картинку из поста инстаграм по ссылке / ios / swift

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Закрытнет заявок173 просмотра

Я передаю вам в функцию ссылку на пост (выглядит она так: https://instagram.com/p/Ba4ueESgHp1/)

В комплекшене вы возвращаете мне массив ссылок на картинки-видео (если одна картинка, то массив с одним элементом).

Как их выдрать - можно посмотреть в вебе. По сути нужно написать парсер на swift

Вот функция, которую нужно реализовать

func getMedia(link: String, complection: @escaping (_ response: [Response]?)->()) {         /// тут ваш код!    }       

struct Response {       

var link: String       

var type: MediaType   

}       

enum MediaType {       

case image       

case video   

}

iOSSwift
8 лет назад
ivanvorobei
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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