Программа, изменяющая экран "недавние" на Android 7

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Завершен1 заявка215 просмотров

Нужна программа на Android 7.0, которая стандартную функцию "недавние" заменяет на "недавние" с простыми иконками, как было до KitKat (см. скриншоты). Пересоздал проект, потому что оказывается Xposed для этого не обязателен. Возможно из-за Xposed кандидаты озвучивали слишком высокие цены. Просьба с высокими ценами кандидатуру не предлагать. Так же имейте ввиду, что после оплаты нужны будут исходники программы.  

Android
8 лет назад
Eugen84
Орлов 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Evgeniy_Z
Евгений 
33 года
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
7 лет назад
$20
5 дней
Всё было нормально
Сотрудничеством доволен

Заявки фрилансеров

Evgeniy_Z
Евгений 
33 года
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
7 лет назад