Программа, изменяющая экран "недавние" на Android 7

Нужна программа на Android 7.0, которая стандартную функцию "недавние" заменяет на "недавние" с простыми иконками, как было до KitKat (см. скриншоты). Пересоздал проект, потому что оказывается Xposed для этого не обязателен. Возможно из-за Xposed кандидаты озвучивали слишком высокие цены. Просьба с высокими ценами кандидатуру не предлагать. Так же имейте ввиду, что после оплаты нужны будут исходники программы.