Классный спец. Проект потянул. Здесь многие себя бьют в грудь и говорят что сделают, а в итоге извините. Кому уехать надо, кому еще что то....... Это все говорит о том что не фига нет знаний. Евгений, просто взял разобрался во всем, все уточнил и все сделал