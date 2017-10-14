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$20
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
6 лет назад
Всё было нормально
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен
$50
10 баллов
6 лет назад
Профессионал своего дела, работу выполнил четко и в срок. Рекомендую. Огромное спасибо за проделанную работу, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Всё прошло отлично. Сотрудничеством с Евгением доволен!
$15
10 баллов
6 лет назад
Отличный исполнитель. Быстро сделал всё, что требовалось. Спасибо, Евгений!
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен. Понятное задание и быстрая оплата. Валерий обращайтесь еще, буду рад
$100
10 баллов
6 лет назад
Классный спец. Проект потянул. Здесь многие себя бьют в грудь и говорят что сделают, а в итоге извините. Кому уехать надо, кому еще что то....... Это все говорит о том что не фига нет знаний. Евгений, просто взял разобрался во всем, все уточнил и все сделал
Ответный отзыв
Всё отлично, Александр всегда на связи, в целом доволен сотрудничеством.