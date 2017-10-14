Evgeniy_Z

Евгений Evgeniy_Z

 
31 годУкраина/Донецк
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка Android приложений

Занимаюсь разработкой приложений для ОС Андроид на Java, а также кросплатформенных приложений на Unity,C#.

Навыки:

Java,Android

RxJava

Retrofit

Unity, C#

Python

SQlite, MySql

PythonMySQLAndroidUnitySQLiteJava
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
Eugen84
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Программа, изменяющая экран "недавние" на Android 7
Всё было нормально
Сотрудничеством доволен
Ответный отзыв
datatel94
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Добавботать Android приложение WebView
Профессионал своего дела, работу выполнил четко и в срок. Рекомендую. Огромное спасибо за проделанную работу, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Всё прошло отлично. Сотрудничеством с Евгением доволен!
Ответный отзыв
valdelin
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Встроить рекламные блоки admob в приложение Android
Отличный исполнитель. Быстро сделал всё, что требовалось. Спасибо, Евгений!
Сотрудничеством доволен. Понятное задание и быстрая оплата. Валерий обращайтесь еще, буду рад
Ответный отзыв
taxichastnik
Александр 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Нужен Android программист - приложение знакомств Охота любви
Классный спец. Проект потянул. Здесь многие себя бьют в грудь и говорят что сделают, а в итоге извините. Кому уехать надо, кому еще что то....... Это все говорит о том что не фига нет знаний. Евгений, просто взял разобрался во всем, все уточнил и все сделал
Всё отлично, Александр всегда на связи, в целом доволен сотрудничеством.
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