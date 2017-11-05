Здравствуйте! Нужно создать приложение для внутреннего пользования сотрудниками компании. Принцип работы: делать одну/несколько фотографий товара на складе, вбить id товара, отправить эти данные на почтовый ящик. В теме письма ...
Приложение для iOS (iPhone) - для кафе
Здравствуй, исполнитель!
Приложение по типу "мобильный сайт", только не сайт, а приложение.
Первая страница - тут ссылки на остальные страницы, вверху название с логотипом.
Первая ссылка - меню. Там уже позиции меню - фото, ингредиенты и цены.
Вторая ссылка - фото. Там галерея снимков заведения.
Третья ссылка - о нас. Там внутри текст и пара фото.
Четвертая ссылка - бронь. Там будут поля - имя, выбор даты и времени (календарик), и место для телефона. Данные отправляются в Telegram.
Пятая ссылка - акции. Там внутри в ряд сверху вниз картинки с информацией о последних акциях.
И чтоб было уведомление пользователю (push) если мы добавим новую акцию.
Дизайн - с вас, но это не обязательно. Если вы только код пишете - подключим стороннего дизайнера.
Ищу адекватного исполнителя, который выполнит работу в оговоренный срок.
Срок - как договоримся, главное, чтоб если вы скажете "неделя", не делали месяц, а если скажете "месяц", не делали год.
По цене - предложите ваш вариант.
Из кандидатов выберу по портфолио + соотношение сроков и цены.
Возможность редко (не задалбывая) задавать в особо тяжелых случаях вопросы исполнителю (ну, вдруг, что-то сломается) - очень приветствуется.
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