Приложение для iOS (iPhone) - для кафе

Здравствуй, исполнитель!

Приложение по типу "мобильный сайт", только не сайт, а приложение.

Первая страница - тут ссылки на остальные страницы, вверху название с логотипом.

Первая ссылка - меню. Там уже позиции меню - фото, ингредиенты и цены.

Вторая ссылка - фото. Там галерея снимков заведения.

Третья ссылка - о нас. Там внутри текст и пара фото.

Четвертая ссылка - бронь. Там будут поля - имя, выбор даты и времени (календарик), и место для телефона. Данные отправляются в Telegram.

Пятая ссылка - акции. Там внутри в ряд сверху вниз картинки с информацией о последних акциях.

И чтоб было уведомление пользователю (push) если мы добавим новую акцию.

Дизайн - с вас, но это не обязательно. Если вы только код пишете - подключим стороннего дизайнера.

Ищу адекватного исполнителя, который выполнит работу в оговоренный срок.

Срок - как договоримся, главное, чтоб если вы скажете "неделя", не делали месяц, а если скажете "месяц", не делали год.

По цене - предложите ваш вариант.

Из кандидатов выберу по портфолио + соотношение сроков и цены.

Возможность редко (не задалбывая) задавать в особо тяжелых случаях вопросы исполнителю (ну, вдруг, что-то сломается) - очень приветствуется.