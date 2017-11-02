Создание социальной сети

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Закрыт4 заявки209 просмотров

Ищу фрилансера с оп. раб-ы над социальной сетью(мобильное приложением).

Просьба сразу присылать название приложения,  ваше участие в проекте, сроки и тд.

7 лет назад
prosmos
Петров 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров