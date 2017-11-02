Приложение для внутреннего пользования компании

Здравствуйте!

Нужно создать приложение для внутреннего пользования сотрудниками компании.

Принцип работы: делать одну/несколько фотографий товара на складе, вбить id товара, отправить эти данные на почтовый ящик. В теме письма - id, во вложении - фотографии. Отправка на один из двух почтовых ящиков (сами e-mail'ы пользователям приложения не видны, только две кнопки). Нужно предусмотреть возможность смены этих почтовых ящиков, но не для пользователей, а, например, по паролю.

Также нужны функции предпросмотра фотографий и удаления некоторых/всех.

В поле ввода id - только цифры.

Приложение для Android и iOS, только для смартфонов, ориентация экрана - горизонтальная.

Пожалуйста, указывайте сроки и стоимость.