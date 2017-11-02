Приложение для внутреннего пользования компании

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт12 заявок289 просмотров

Здравствуйте!

Нужно создать приложение для внутреннего пользования сотрудниками компании. 

Принцип работы: делать одну/несколько фотографий товара на складе, вбить id товара, отправить эти данные на почтовый ящик. В теме письма - id, во вложении - фотографии. Отправка на один из двух почтовых ящиков (сами e-mail'ы пользователям приложения не видны, только две кнопки). Нужно предусмотреть возможность смены этих почтовых ящиков, но не для пользователей, а, например, по паролю.

Также нужны функции предпросмотра фотографий и удаления некоторых/всех.

В поле ввода id - только цифры. 

Приложение для Android и iOS, только для смартфонов, ориентация экрана - горизонтальная.

Пожалуйста, указывайте сроки и стоимость.

AndroidiOS
7 лет назад
poppy_coloured
Любовь 
34 года
8 лет в сервисе
Была
2 года назад

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