Ищу фрилансера с оп. раб-ы над социальной сетью(мобильное приложением). Просьба сразу присылать название приложения, ваше участие в проекте, сроки и тд.
Приложение для внутреннего пользования компании
Здравствуйте!
Нужно создать приложение для внутреннего пользования сотрудниками компании.
Принцип работы: делать одну/несколько фотографий товара на складе, вбить id товара, отправить эти данные на почтовый ящик. В теме письма - id, во вложении - фотографии. Отправка на один из двух почтовых ящиков (сами e-mail'ы пользователям приложения не видны, только две кнопки). Нужно предусмотреть возможность смены этих почтовых ящиков, но не для пользователей, а, например, по паролю.
Также нужны функции предпросмотра фотографий и удаления некоторых/всех.
В поле ввода id - только цифры.
Приложение для Android и iOS, только для смартфонов, ориентация экрана - горизонтальная.
Пожалуйста, указывайте сроки и стоимость.
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