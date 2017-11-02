Сделать приложение по туризму для андроид и IOS

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок161 просмотр

Требуется сделать приложение, полностью готовое к работе и запуску для пользователей на обеих платформах. Интересуют темы отелей, авиабилетов и путевок, дополнительные сервисы для туристов (погода, отельные карты, цены на проезд, маршруты...). Все конфигурации API можно взять с партнерской программы Travelpayouts. Более конкретно в личной переписке....

Требуется человек, который уже успешно внедрил такие программы и имеет хороший опыт. Будет плюсом помощь в продвижении приложений для конечного пользователя.

AndroidiOS
8 лет назад
tsergey2008
Сергей 
43 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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