Сделать приложение по туризму для андроид и IOS

Требуется сделать приложение, полностью готовое к работе и запуску для пользователей на обеих платформах. Интересуют темы отелей, авиабилетов и путевок, дополнительные сервисы для туристов (погода, отельные карты, цены на проезд, маршруты...). Все конфигурации API можно взять с партнерской программы Travelpayouts. Более конкретно в личной переписке....

Требуется человек, который уже успешно внедрил такие программы и имеет хороший опыт. Будет плюсом помощь в продвижении приложений для конечного пользователя.