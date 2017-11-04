Разработка приложения для IOS

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Закрыт7 заявок253 просмотра

Требуется разработка приложения для бронирования. ТЗ по запросу.  

iOS
8 лет назад
goodwin79
Рустам 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров