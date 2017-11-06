Создать гибридное приложение

Нужна программа на Android 7.0, которая стандартную функцию "недавние" заменяет на "недавние" с простыми иконками, как было до KitKat (см. скриншоты). Пересоздал проект, потому что оказывается Xposed для этого не обязателен. Возможно из-за Xposed кандидаты ...