Создать гибридное приложение

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Закрыт6 заявок158 просмотров

Нужно создать мобильное приложение на Android, iOS и клиентскую часть на сайте

Тз в разработке .  

Дизайн минимальный в тонах 

AndroidiOS
8 лет назад
olezhka159
Иванов 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров