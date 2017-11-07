Здравствуйте! Нужно создать приложение для внутреннего пользования сотрудниками компании. Принцип работы: делать одну/несколько фотографий товара на складе, вбить id товара, отправить эти данные на почтовый ящик. В теме письма ...
Создать аналог Freedoom.Работа с серверными приложениями.
Давно назрела необходимость в подобном приложении. Требуется специалист хорошо пишущий под андроид для разработки аналога freedom по работе с серверными приложениями.Плачу дорого.Подробности при заинтересованности.Только через безопасную сделку SafeCrow.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения12 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать приложение для продажи экскурсионных товаров/услуг и туристических развлечений (что-то вроде интернет-магазина для продажи экскурсионных товаров) 1й экран приложения - выбор региона. Например, Сочи, Анапа, Геленджик и т.п. 2й экран приложения – ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт7 лет назад
Мы готовим небольшое HTML-приложение, сделали под него страницы сверстанные только под смартфоны, сейчас нам нужно прикрепить верхнюю плашку, выезжающее боковое меню и проставить ссылки на нужные разделы. Например на Cordova. Или на чем-то другом. ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доработка iOS приложения, подробности при встрече. Только из Беларуси!Мобильные приложениянет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно создать мобильное приложение на Android, iOS и клиентскую часть на сайте Тз в разработке . Дизайн минимальный в тонахЗакрыт7 лет назад
Здравствуй, исполнитель! Приложение по типу "мобильный сайт", только не сайт, а приложение. Первая страница - тут ссылки на остальные страницы, вверху название с логотипом. Первая ссылка ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется разработка приложения для бронирования. ТЗ по запросу.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется сделать приложение, полностью готовое к работе и запуску для пользователей на обеих платформах. Интересуют темы отелей, авиабилетов и путевок, дополнительные сервисы для туристов (погода, отельные карты, цены на проезд, маршруты...). Все конфигурации API можно ...Закрыт7 лет назад
- $25
Здравствуйте, мне необходимо декомпелировать приложение из Google Play и дать небольшую консультацию, подробно, что найти расскажу исполнителюЗакрыт7 лет назад
Ищу фрилансера с оп. раб-ы над социальной сетью(мобильное приложением). Просьба сразу присылать название приложения, ваше участие в проекте, сроки и тд.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт7 лет назад