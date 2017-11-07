Создать аналог Freedoom.Работа с серверными приложениями.

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Закрыт3 заявки131 просмотр

Давно назрела необходимость в подобном приложении. Требуется специалист хорошо пишущий под андроид для разработки аналога freedom по работе с серверными приложениями.Плачу дорого.Подробности при заинтересованности.Только через безопасную сделку SafeCrow.

Android
8 лет назад
edoc2768
Семенов 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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