Приложение для Аndroid и iPhone.

Необходимо разработать приложение для продажи экскурсионных товаров/услуг и туристических развлечений (что-то вроде интернет-магазина для продажи экскурсионных товаров)

1й экран приложения - выбор региона. Например, Сочи, Анапа, Геленджик и т.п.

2й экран приложения – выбор раздела из плиточного каталога. Варианты разделов:

Экскурсии, Музеи, Аквапарки, Дельфинарии, Бесплатные мероприятия и т.п.

3й экран – после выбора раздела,идёт список товаров в нём. Например, в Экскурсиях:33 водопада, Агурское ущелье,Конные прогулки и т.п.

4й экран – карточка товара.Содержит:Картинка, описание, дата, время и стоимость товара, а также кнопку «Купить»

2. Далее переходим к оплате. Для оплаты товаров через приложение, необходима привязка к платёжной системе (или

какие ещё есть способы?). Есть особенность. Оплата товара имеет 2 варианта:

- оплата сразу

- оплата с подтверждением, т.е. в течении 10-15 минут менеджер вручную должен подтвердить/отменить оплату.

3. При успешной оплате на почту клиенту приходит письмо с информацией о заказе и уникальным кодом заказа/чеком/штрих-кодом (пока не решили, необходимо вместе обсудить самый недорогой и рабочий вариант)

Нужен: дизайн, версия для андроид, версия для apple, бэк-энд (с учётомтого, чтоб менеджер мог войти подтвердить/отменить заказ).

Убедительная просьба(!!!!!!!!!!) - Указывайте стоимость ДО! Минимальная стоимость не интересует, т.к. я понимаю, что она может увеличиваться до бесконечности.