Здравствуйте! Нужно создать приложение для внутреннего пользования сотрудниками компании. Принцип работы: делать одну/несколько фотографий товара на складе, вбить id товара, отправить эти данные на почтовый ящик. В теме письма ...
Приложение для Аndroid и iPhone.
Необходимо разработать приложение для продажи экскурсионных товаров/услуг и туристических развлечений (что-то вроде интернет-магазина для продажи экскурсионных товаров)
1й экран приложения - выбор региона. Например, Сочи, Анапа, Геленджик и т.п.
2й экран приложения – выбор раздела из плиточного каталога. Варианты разделов:
Экскурсии, Музеи, Аквапарки, Дельфинарии, Бесплатные мероприятия и т.п.
3й экран – после выбора раздела,идёт список товаров в нём. Например, в Экскурсиях:33 водопада, Агурское ущелье,Конные прогулки и т.п.
4й экран – карточка товара.Содержит:Картинка, описание, дата, время и стоимость товара, а также кнопку «Купить»
2. Далее переходим к оплате. Для оплаты товаров через приложение, необходима привязка к платёжной системе (или
какие ещё есть способы?). Есть особенность. Оплата товара имеет 2 варианта:
- оплата сразу
- оплата с подтверждением, т.е. в течении 10-15 минут менеджер вручную должен подтвердить/отменить оплату.
3. При успешной оплате на почту клиенту приходит письмо с информацией о заказе и уникальным кодом заказа/чеком/штрих-кодом (пока не решили, необходимо вместе обсудить самый недорогой и рабочий вариант)
Нужен: дизайн, версия для андроид, версия для apple, бэк-энд (с учётомтого, чтоб менеджер мог войти подтвердить/отменить заказ).
Убедительная просьба(!!!!!!!!!!) - Указывайте стоимость ДО! Минимальная стоимость не интересует, т.к. я понимаю, что она может увеличиваться до бесконечности.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения12 заявокЗакрыт7 лет назад
Мы готовим небольшое HTML-приложение, сделали под него страницы сверстанные только под смартфоны, сейчас нам нужно прикрепить верхнюю плашку, выезжающее боковое меню и проставить ссылки на нужные разделы. Например на Cordova. Или на чем-то другом. ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доработка iOS приложения, подробности при встрече. Только из Беларуси!Мобильные приложениянет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно создать мобильное приложение на Android, iOS и клиентскую часть на сайте Тз в разработке . Дизайн минимальный в тонахЗакрыт7 лет назад
Здравствуй, исполнитель! Приложение по типу "мобильный сайт", только не сайт, а приложение. Первая страница - тут ссылки на остальные страницы, вверху название с логотипом. Первая ссылка ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется разработка приложения для бронирования. ТЗ по запросу.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется сделать приложение, полностью готовое к работе и запуску для пользователей на обеих платформах. Интересуют темы отелей, авиабилетов и путевок, дополнительные сервисы для туристов (погода, отельные карты, цены на проезд, маршруты...). Все конфигурации API можно ...Закрыт7 лет назад
- $25
Здравствуйте, мне необходимо декомпелировать приложение из Google Play и дать небольшую консультацию, подробно, что найти расскажу исполнителюЗакрыт7 лет назад
Ищу фрилансера с оп. раб-ы над социальной сетью(мобильное приложением). Просьба сразу присылать название приложения, ваше участие в проекте, сроки и тд.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Задача мобильное приложение, тз в прикрепленном, дизайн материалы есть. возможно изменение ТЗ максимум на 20% Результат: регистрация на гугл плей и корректная работа приложенияМобильные приложения8 заявокЗакрыт7 лет назад