IOS WebRTC video chat

Приложение видео чата на основе https://jitsi.org/jitsi-meet/

Под iOS jitsi-meet предоставляет проект (на основе react). Желателен кандидат, кто помимо iOS сможет разобраться в правке компонента React JS, для того чтобы немного подправить его внешний вид под требуемый дизайн.

Уже готовый open source проект нужно подправить по дизайну и интегрировать с существующим web видео конференцией. Количество доработок минимально - получение данных о конференции через https запрос.

Пожалуйста указывайте реальную цену, без завышения. Только для фрилансеров, при успешном выполнении есть ещё множество проектов для сотрудничества.