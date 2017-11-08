Разработать библиотеку под Android

Разработать модуль (aar-library), а также тестовое приложение с подключением данного модуля.

Описание модуля:

- инициализируется заданным ключом при первом запуске приложения

- затем запускается автоматически с заданным периодом

- при каждом запуске модуль отображает webview поверх всех окон, не прерывая работу других приложений

- в webview загружать заранее заданную ссылку

- webview может быть закрыта по нажатия крестика в верхнем правом углу экрана

Предоставить по исполнению:

- Рабочий apk-файл с модулем, исходники проекта приложения и модуля в android studio.

Требования:

- android ndk проект в android studio

- минимизировать вес модуля

Условия:

- выполнить срочно, в течении 7 дней

- цена обсуждается с исполнителем