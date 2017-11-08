Есть приложение,в него необходимо встроить модуль проверки авто штрафов для IOS На Android уже это сделано и утверждено. API полностью и бекенд предоставим. PSD экраны их 4 штуки тоже предоставим. Исходники на ...
Разработать библиотеку под Android
Разработать модуль (aar-library), а также тестовое приложение с подключением данного модуля.
Описание модуля:
- инициализируется заданным ключом при первом запуске приложения
- затем запускается автоматически с заданным периодом
- при каждом запуске модуль отображает webview поверх всех окон, не прерывая работу других приложений
- в webview загружать заранее заданную ссылку
- webview может быть закрыта по нажатия крестика в верхнем правом углу экрана
Предоставить по исполнению:
- Рабочий apk-файл с модулем, исходники проекта приложения и модуля в android studio.
Требования:
- android ndk проект в android studio
- минимизировать вес модуля
Условия:
- выполнить срочно, в течении 7 дней
- цена обсуждается с исполнителем
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