Испавить ошибку в iOS приложении

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Здравствуйте!

Имеется простое WebViews приложение под iOS на swift.

Обнаружена ошибка при загрузке фотографий через приложение: картинки не загружаются, а просто крутится колесико ожидания.

Задача устранить проблему, чтобы картинки загружались.

Скрин прилагаю.

iOSSwift
8 лет назад
dhtml
53 года
19 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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