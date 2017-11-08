Испавить ошибку в iOS приложении

Мы готовим небольшое HTML-приложение, сделали под него страницы сверстанные только под смартфоны, сейчас нам нужно прикрепить верхнюю плашку, выезжающее боковое меню и проставить ссылки на нужные разделы. Например на Cordova. Или на чем-то другом. ...