Сделать бота в Telegram

Бот, который будет собирать разных участников рынка в одной нише. И в зависимости от того, кто пользователь, выдавать ему инфу полезную.

Т.е. есть потребитель. Он дает оценку разных продуктов и ищет места (рестораны), где может этот продукт отведать

А есть ресторан, который пишет, какие продукты у него есть, где находится, какой средний чек и тд

Есть поставщики ингредиентов, оборудования -- для них свои выгоды.

Длее задача после определенного кол-ва пользователей сделать его платным например, для ресторанов и других групп. Платишь 100 руб и твое место в каталоге на месяц. То же самое для поставщиков итд

Просьба, писать тем, кто имеет опыт создания успешных ботов.