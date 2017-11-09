Бот, который будет собирать разных участников рынка в одной нише. И в зависимости от того, кто пользователь, выдавать ему инфу полезную. Т.е. есть потребитель. Он дает оценку разных продуктов и ищет места (рестораны), где ...
Есть заказ на моб приложение нужна консультация
Есть заказ на моб приложение нужна консультация
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