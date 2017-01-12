Создание брендбука

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт13 заявок124 просмотра

Добрый день! Необходим брендбук. Позиции указаны в прикрепленном файле. 

Логотип есть в исходниках (но нет по нему руководства пользования логотипа: в инверсии, в том как его нельзя использовать, место, размер). Персонаж бренда сейчас создается. Необходима документация, рекламная сувенирная продукция. 

Очень важен Ваш опыт работы. 

Наличие Вашего портфолио по брендбукам обязательно. 

срок - 1 неделя - 10 дней. 

8 лет назад
Maya7
Майя 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров