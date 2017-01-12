Создание брендбука

Добрый день! Необходим брендбук. Позиции указаны в прикрепленном файле.

Логотип есть в исходниках (но нет по нему руководства пользования логотипа: в инверсии, в том как его нельзя использовать, место, размер). Персонаж бренда сейчас создается. Необходима документация, рекламная сувенирная продукция.

Очень важен Ваш опыт работы.

Наличие Вашего портфолио по брендбукам обязательно.

срок - 1 неделя - 10 дней.