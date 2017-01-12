Доработка логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт23 заявки269 просмотров

Окончательная доработка логотипа, отрисовка в кривых,подбор патернов и фирменного стиля для сайта. 

8 лет назад
u2555
56 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров