Здравствуйте! Фотограф рассмотрит портфолио дизайнеров, готовых создать брендбук, состоящий из: - логотипа; - визитки; - стилистики сайта; - фирменного принта для рабочей одежды; - ...
Дизайн Презентации\Маркетинг кита.
Нужно сделать дизайн презентации. Текст уже готов. Итого 20 слайдов.
Цена, сроки и кейсы.
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