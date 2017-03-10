Дизайн Презентации\Маркетинг кита.

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен21 заявка224 просмотра

Нужно сделать дизайн презентации. Текст уже готов. Итого 20 слайдов.

Цена, сроки и кейсы.

8 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$60
5 дней
Сделано, все по уму как и хотелось. Благодарю.
Спасибо за доверие и терпение - проект был интересным)

Заявки фрилансеров

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад