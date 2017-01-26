Разработка лого, бланк, визитка

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Завершен32 заявки254 просмотра

Доброго времени суток!

настоящим размещаем заказ на разработку логотипа, бланка и визитной карточки для компании.

Название компании          MWM GmbH & Co. KG

Сфера деятельности ﻿   Организация общественного питания (Рестораны, выездное обслуживание)

Компания не является и не будет являться брендом, поэтому требования к логотипу довольно простые

Срок выполнения заказа - 10 дней

Дополнительные требования: конечный результат хочется увидеть в виде графических файлов а так же pdf в соответствии с требованиями типографии (предоставлю непосредственно исполнителю)

8 лет назад
mikevas
44 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Anastasiya_GR
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
4 дня назад
8 лет назад
$35
3 дня
Прекрасно выполненное задание, комфортное и конструктивное общение, незамедлительная реакция на какие то идеи и поправки, вот далеко не полный перечень того, что нам выдалось почувствовать в работе с этим компетентным и чутким специалистом! Благодарю за сотрудничество!
Корректный и порядочный заказчик. Предоставил четкое тз, всегда на связи. Работа прошла в тесном взаимодействии. Оплата моментальная. Благодарю за сотрудничество! Рекомендую 100%.

Заявки фрилансеров

Anastasiya_GR
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
4 дня назад
8 лет назад

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