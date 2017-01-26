Разработка лого, бланк, визитка

Прекрасно выполненное задание, комфортное и конструктивное общение, незамедлительная реакция на какие то идеи и поправки, вот далеко не полный перечень того, что нам выдалось почувствовать в работе с этим компетентным и чутким специалистом! Благодарю за сотрудничество!