Фирменный стиль

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт36 заявок253 просмотра

Разработать макеты элементов фирменного стиля на основе существующей цветовой схемы и логотипа:

- визити (личные+корпоративные)

- бланки документов (3-4 разных)

- поло и футболки

- ручка

- блокнот

- флешка

- папка

- пакет

- этикетка

Макеты предоставить в формате .ai и в виде высококачественных мокапов в JPG. 

Срок 2-3 недели.

8 лет назад
lotso
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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