Разработка фирменного бренда. Наименование компании Kubera. Логотип должен перекликаться в ведической традицией и иметь простой дизайн, будет печататься на упаковке на самом товаре. Компания будет заниматься торговлей товаров народного потребления на американском рынке.
Фирменный стиль
Разработать макеты элементов фирменного стиля на основе существующей цветовой схемы и логотипа:
- визити (личные+корпоративные)
- бланки документов (3-4 разных)
- поло и футболки
- ручка
- блокнот
- флешка
- папка
- пакет
- этикетка
Макеты предоставить в формате .ai и в виде высококачественных мокапов в JPG.
Срок 2-3 недели.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $80Фирменный стиль2 исполнителяЗавершен8 лет назад
- $100
Рустех Ремайнинг Основная деятельность - разработка техногенных месторождений (шлакоотвалы и шламоотвалы металлургических производств). Идея вложенного макета (если его можно так назвать)) - карьер пустой и продукты вскрыши карьера. Задача: готовый логотип и ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $150
Уважаемые фрилансеры! Конкурс будет длиться до конца, как указано выше. Пожалуйста, сделайте для пробы качественный логотип дальше будем развивать если подойдет. Надпись "Мішок". Сделать нужно методом кругов и золотой спирали (https://www.google.de/search?q=%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&safe=off&espv=2&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjbhLbsjY_RAhXj6IMKHappBPQQ_AUICCgB ). ...Фирменный стиль10 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо подготовить несколько стилей, которые можно использовать в новостях, заметках. К примеру, выделение цитат, горизонтальные и вертикальные линии, другое (может, есть каталог таких стилей). В последствии мы можем через html вставлять их при написании ...Фирменный стиль4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется разработка фирменного стиля компании. Компания - развивающаяся сеть кинотеатров в России. Что есть - большое количество материалов (презентации, визитки, сайт компании, коммерческие предложения). Есть лого (его требуется доработать, сделать тематическим - кинопоказ). ...Фирменный стиль14 заявокЗакрыт8 лет назад
Фирменный стиль, этикетка, бланки для 2х компаний тз https://drive.google.com/a/bubuzon.ru/file/d/0B1_ipY_foQDWa0NuU0xhVTcyOHM/view?usp=drivesdk Сразу пишите цену, спасибоФирменный стиль13 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Проект по созданию фирменного стиля. Скорректировать два изображения в новом фирменном стиле.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $250
Для кофейни формата «кофе с собой» требуется создать: 1. Логотип 2. Фирменные цвета 3. Брендированные стаканчики 4. Карты лояльности 5. Форма бариста 6. Меню 7. Презентация для арендодателя ...Фирменный стиль18 заявокЗакрыт8 лет назад
Задача - Сделать бренд бук интернет-провайдера. Логотип есть. Цветовая гамма есть. Довести все до конечного результата. Нужны профессионалы в этом деле!! Кто уже работал с Брэнд-Буком. ...Фирменный стиль15 заявокЗакрыт8 лет назад
Рустех Ремайнинг Основная деятельность - разработка техногенных месторождений (шлакоотвалы и шламоотвалы металлургических производств). Идея вложенного макета (если его можно так назвать)) - карьер пустой и продукты вскрыши карьера. Задача: готовый логотип и ...Фирменный стиль14 заявокЗакрыт8 лет назад