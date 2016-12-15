Посадочная страница, логотип, визитки, планировки

Добрый день

Для строительной компании занимающейся малоэтажным строительством требуется:

1. Логотип

2. Макет посадочной страницы

3. Визитки

4. Отрисовка 12-14 планировок с чертежей в упрощенный вариант для сайта, где просто контуры и площадь

ТЗ сейчас в разработке и будет отправлено выбранному исполнителю. От вас заявки строго в проект с указанием цены по каждому из 4 пунктов. Заранее спасибо.