Нужно разработать бренд бук для фирмы занимающейся грузовыми жд перевозками. Оставляйте заявки с ценами и что за эту цены вы готовы сделать.
Разработать фирменный стиль для компании логотип есть в векторе
Разработать фирменный стиль для компании логотип есть в векторе, оставляйте ваши контакты
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