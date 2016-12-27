Нужен фирменный стиль для инвестиционной компании

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт22 заявки185 просмотров

Для немецкой инвестиционной компании нужен фирменный стиль:

Логотип, визитка (дизайн, формфактор), дизайн письма (бланк, договор), ручка, конверт, возможно что то еще...

Необходим гайдлайн с описанием жизни фирстиля и методами применения в различных ситуациях.

Предлагайте стоимость и срок.

8 лет назад
nickmakeev
Николай 
33 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка лого, бланк, визитка

    Доброго времени суток! настоящим размещаем заказ на разработку логотипа, бланка и визитной карточки для компании. Название компании          MWM GmbH &amp; Co. KG Сфера деятельности ﻿   Организация ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработать бренд бук

    Нужно разработать бренд бук для фирмы занимающейся грузовыми жд перевозками. Оставляйте заявки с ценами и что за эту цены вы готовы сделать.

    Фирменный стиль14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Посадочная страница, логотип, визитки, планировки

    Добрый день Для строительной компании занимающейся малоэтажным строительством требуется: 1. Логотип 2. Макет посадочной страницы 3. Визитки 4. Отрисовка 12-14 планировок с чертежей в упрощенный вариант для сайта, ...

    Фирменный стиль10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Фирменный стиль

    $400

    Разработать макеты элементов фирменного стиля на основе существующей цветовой схемы и логотипа: - визити (личные+корпоративные) - бланки документов (3-4 разных) - поло и футболки - ручка - блокнот - ...

    Фирменный стиль36 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать фирменный стиль сети магазинов

    $150

    Уважаемые фрилансеры! Конкурс будет длиться до конца, как указано выше. Пожалуйста, сделайте для пробы качественный логотип дальше будем развивать если подойдет. Надпись "Мішок". Сделать нужно методом кругов и золотой спирали (https://www.google.de/search?q=%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;safe=off&amp;espv=2&amp;biw=1366&amp;bih=613&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwjbhLbsjY_RAhXj6IMKHappBPQQ_AUICCgB ).  ...

    Фирменный стиль10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад