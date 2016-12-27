Доброго времени суток! настоящим размещаем заказ на разработку логотипа, бланка и визитной карточки для компании. Название компании MWM GmbH & Co. KG Сфера деятельности Организация ...
Нужен фирменный стиль для инвестиционной компании
Для немецкой инвестиционной компании нужен фирменный стиль:
Логотип, визитка (дизайн, формфактор), дизайн письма (бланк, договор), ручка, конверт, возможно что то еще...
Необходим гайдлайн с описанием жизни фирстиля и методами применения в различных ситуациях.
Предлагайте стоимость и срок.
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