Нужен фирменный стиль для инвестиционной компании

Уважаемые фрилансеры! Конкурс будет длиться до конца, как указано выше. Пожалуйста, сделайте для пробы качественный логотип дальше будем развивать если подойдет. Надпись "Мішок". Сделать нужно методом кругов и золотой спирали (https://www.google.de/search?q=%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&safe=off&espv=2&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjbhLbsjY_RAhXj6IMKHappBPQQ_AUICCgB ). ...