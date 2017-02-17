Создать брендбук фотографа

Очень рада нашему сотрудничеству! Было приятно работать с Владимиром! В процессе работы - чёткое задание, всегда на связи, всё предельно ясно и понятно, что ускоряет работу и взаимопонимание между дизайнером и заказчиком. Оплата в полном объёме в оговоренный срок, да и в целом, приятное общение! Всем рекомендую Владимира и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!