Создать брендбук фотографа

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен12 заявок547 просмотров

Здравствуйте!

Фотограф рассмотрит портфолио дизайнеров, готовых создать брендбук, состоящий из:

- логотипа;

- визитки;

- стилистики сайта;

- фирменного принта для рабочей одежды;

- вывеска фотостудии.

Близким по духу будет предложено уточненное задание с раскрытием характеристик объекта брендирования, для создания его образа.

8 лет назад
-VA_
48 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Annell
43 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$80
5 дней
Соглашусь с предыдущими положительными отзывами о данном специалисте. В процессе работы вы не будете чувствовать коммерческой составляющей ваших отношений. Вместо этого ощутите полное погружение в соратничество - Нелли подходит к задачи как член вашей команды. Грамотно, оперативно! Смягчая все трудности моментов, когда нужно сделать выбор лучшего варианта)) Благодарю!!!
Очень рада нашему сотрудничеству! Было приятно работать с Владимиром! В процессе работы - чёткое задание, всегда на связи, всё предельно ясно и понятно, что ускоряет работу и взаимопонимание между дизайнером и заказчиком. Оплата в полном объёме в оговоренный срок, да и в целом, приятное общение! Всем рекомендую Владимира и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Annell
43 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад