Логотип и фирменный стиль для студии йоги

Здравствуйте!

Нужен логотип для новой йога-студии и фирменный стиль, реализованный на нескольких носителях (шаблон презентации, бланк подарочного сертификата и конверт для него, бланк абонемента для клиентов)

В откликах указывайте, пожалуйста, сроки и стоимость Ваших услуг.