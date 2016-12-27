Логотип и фирменный стиль для студии йоги

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Закрыт32 заявки227 просмотров

Здравствуйте!

Нужен логотип для новой йога-студии и фирменный стиль, реализованный на нескольких носителях (шаблон презентации,  бланк подарочного сертификата и конверт для него, бланк абонемента для клиентов)

В откликах указывайте, пожалуйста, сроки и стоимость Ваших услуг.

8 лет назад
Helga_Sch
Ольга 
43 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров