Говорю на одном языке с вашим клиентом

Бренд-копирайтер

Более 8 лет работала бренд-менеджером, то есть создавала и выводила на рынок новые продукты и бренды с полным маркетинговым сопровождением, прекрасно представляю, что такое эффективная коммуникация с клиентами. Для меня самое главное, чтобы текст нашел живой отклик у того, для кого он предназначен, то есть клиента или читателя, поэтому скорее всего я попрошу вас рассказать, для кого эта статья и какой он, ваш клиент, в подробностях. Я не занимаюсь конвейерными текстами.

Что я могу для Вас сделать:

любые виды статей

тексты для групп в социальных сетях

полное информационное сопровождение бренда или мероприятия (от создания истории до описания продуктов и новостей)

тексты и новости для сайта или интернет-магазина

подготовка интервью

SEO-оптимизированные тексты

тексты для полиграфии (буклеты, листовки и т.д.)

продающие тексты и тексты для лэндинг-страниц

По второму образованию - переводчик английского языка, поэтому возможно использование англоязычных источников.

Являюсь сертифицированным инструктором йоги, легко и с удовольствием напишу на тему йоги, самопознания, аюрведы, вегетарианства, медитации и всего, что с этим связано. Другие любимые темы: дети, активный отдых, спорт, здоровый образ жизни, путешествия и туризм, дизайн интерьеров, мебель, декорирование дома и помещений, fashion-тематика, экология, окружающая среда, маркетинг, бизнес-процессы, управление, культуры и субкультуры и многие другие, пишите, разберемся.

От Вас ожидаю уважения к моему времени, детальное описание того, что вы хотите получить и предоплату в размере 50%, если мы сотрудничаем впервые.

Буду рада сотрудничеству,

С уважением к Вам и Вашему делу.

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e-mail: [email protected]

skype: helga_ssh