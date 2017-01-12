Здравствуйте! Нужен логотип для новой йога-студии и фирменный стиль, реализованный на нескольких носителях (шаблон презентации, бланк подарочного сертификата и конверт для него, бланк абонемента для клиентов) В откликах указывайте, пожалуйста, сроки и стоимость ...
Бренд-копирайтер
Более 8 лет работала бренд-менеджером, то есть создавала и выводила на рынок новые продукты и бренды с полным маркетинговым сопровождением, прекрасно представляю, что такое эффективная коммуникация с клиентами. Для меня самое главное, чтобы текст нашел живой отклик у того, для кого он предназначен, то есть клиента или читателя, поэтому скорее всего я попрошу вас рассказать, для кого эта статья и какой он, ваш клиент, в подробностях. Я не занимаюсь конвейерными текстами.
Что я могу для Вас сделать:
- любые виды статей
- тексты для групп в социальных сетях
- полное информационное сопровождение бренда или мероприятия (от создания истории до описания продуктов и новостей)
- тексты и новости для сайта или интернет-магазина
- подготовка интервью
- SEO-оптимизированные тексты
- тексты для полиграфии (буклеты, листовки и т.д.)
- продающие тексты и тексты для лэндинг-страниц
Являюсь сертифицированным инструктором йоги, легко и с удовольствием напишу на тему йоги, самопознания, аюрведы, вегетарианства, медитации и всего, что с этим связано. Другие любимые темы: дети, активный отдых, спорт, здоровый образ жизни, путешествия и туризм, дизайн интерьеров, мебель, декорирование дома и помещений, fashion-тематика, экология, окружающая среда, маркетинг, бизнес-процессы, управление, культуры и субкультуры и многие другие, пишите, разберемся.
От Вас ожидаю уважения к моему времени, детальное описание того, что вы хотите получить и предоплату в размере 50%, если мы сотрудничаем впервые.
Буду рада сотрудничеству,
С уважением к Вам и Вашему делу.
________
e-mail: [email protected]
skype: helga_ssh
- Фирменный стиль32 заявкиЗакрыт8 лет назад