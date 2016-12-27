Окончательная доработка логотипа, отрисовка в кривых,подбор патернов и фирменного стиля для сайта.
Нарисовать дизайн пластиковой скидочной карты
Владелец карты будет получать скидку от 5 до 95% на услуги по разработке, поддержке продвижению сайтов.
Карта 2 сторонняя
Текст на карте:
Имя владельца имя владельца
Скидка 5-95%
Код 0001 0002 0003 0004
Скидка на услуги веб-разработки, поддержки продвижения сайтов
Логотип (Есть лого в векторе и есть фирменные цвета)
Заявки фрилансеров
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