Нарисовать дизайн пластиковой скидочной карты

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт33 заявки227 просмотров

Владелец карты будет получать скидку от 5 до 95% на услуги по разработке, поддержке продвижению сайтов.

Карта 2 сторонняя

Текст на карте:

Имя владельца имя владельца

Скидка 5-95%

Код 0001 0002 0003 0004

Скидка на услуги веб-разработки, поддержки продвижения сайтов

Логотип (Есть лого в векторе и есть фирменные цвета)

8 лет назад
angels24kz
Алексей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров