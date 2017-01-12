Визитка и флаер-буклет

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт18 заявок357 просмотров

Есть лого, цвета, нужно сделать визитку и флаер-буклет, к утру нужно уже увидеть какие-то варианты для рассмотрения.  

Рассматриваем только бюджетные предложения. Пишите только с ценой.  

Предоплаты нет оплата поэтапно. 

Оплата на яд.  

Все данные дадим исполнителю, пишите плиз только если вас устраивают условия.  

Обсуждение до выбора в исполнители здесь, не нужно писать что вот ваш скайп – напишите мне и пр.

Без размещения в портфолио, это важно. 

8 лет назад
belvik
33 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров