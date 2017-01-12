Визитка и флаер-буклет

Есть лого, цвета, нужно сделать визитку и флаер-буклет, к утру нужно уже увидеть какие-то варианты для рассмотрения.

Рассматриваем только бюджетные предложения. Пишите только с ценой.

Предоплаты нет оплата поэтапно.

Оплата на яд.

Все данные дадим исполнителю, пишите плиз только если вас устраивают условия.

Обсуждение до выбора в исполнители здесь, не нужно писать что вот ваш скайп – напишите мне и пр.

Без размещения в портфолио, это важно.