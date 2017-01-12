Необходимо сделать оформление для группы ВК. Создать обложку для группы ВК (Логотип есть ) и меню для группы ВК. Меню не НУЖНО создавать отдельным баннером , нужно просто фон с кнопками, поэтому плачу ...
Визитка и флаер-буклет
Есть лого, цвета, нужно сделать визитку и флаер-буклет, к утру нужно уже увидеть какие-то варианты для рассмотрения.
Рассматриваем только бюджетные предложения. Пишите только с ценой.
Предоплаты нет оплата поэтапно.
Оплата на яд.
Все данные дадим исполнителю, пишите плиз только если вас устраивают условия.
Обсуждение до выбора в исполнители здесь, не нужно писать что вот ваш скайп – напишите мне и пр.
Без размещения в портфолио, это важно.
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