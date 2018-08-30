Разработать дизайн 4 продуктов

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен1 заявка132 просмотра

Требуется разработать дизайн 4 продуктов. Разработанного логотипа нет, нужно просто подобрать подходящий под дизайн шрифт.Бренд будет находится в ценовом сегменте «выше среднего».

Будет 1 крем для лица, 1 гель для глаз и 2 сыворотки для лица.

7 лет назад
bioaqua
Сергей 
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$300
2 дня
Работа выполнена в срок, были предложены 3 варианта дизайна, все правки и пожелания внесены чётко. Итогом работы доволен, буду обращаться ещё.
Всегда рада работать с Сергеем. Замечательный заказчик. Четкое задание, быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
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