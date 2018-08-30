Требуется разработать дизайн 4 продуктов. Разработанного логотипа нет, нужно просто подобрать подходящий под дизайн шрифт.Бренд будет находится в ценовом сегменте «выше среднего».

Будет 1 крем для лица, 1 гель для глаз и 2 сыворотки для лица.