Создать дизайн беджиков

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Завершен4 заявки184 просмотра

Необходимо создать дизайн бейджиков для сотрудников.  

7 лет назад
DMS_
Вера 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

alenaleman
Алёна 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$15
3 дня
С Аленой как всегда легко и приятно работать, дизайним дальше)
Оплата в указанные сроки. Отличная коммуникация. Спасибо за доверие и сотрудничество!

Заявки фрилансеров

alenaleman
Алёна 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад