Дизайн курса по английскому языку (по предоставленному контенту) Верстка и правка уроков; Создание макета для курса; Подборка картинок для уроков в определённом стиле и формате; Редактирование картинок, аудио, видео файлов.
Оформление меню
Обработка фотографий блюд и оформление меню для кафе
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн продукции12 заявокЗакрыт6 лет назад
Приведи друга! Ты и друг получат по 500 рублей на лицевой счет.Дизайн продукции15 заявокЗакрыт7 лет назад
- $45
Профессиональный промышленный дизайн упаковки косметического продукта (детокс падчи для ног), выделяющийся на фоне конкурентов.Дизайн продукции8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Нужны дизайн/разработка макета листовки (готов для печати), по теме: 1. разработка и продвижение сайтов 2. оказание ИТ услуг (настройка, администрирование сетей и серверов) Формат думаю А6. ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
Мы Компания интернет-провайдер. Необходимо сделать дизайн листовки а4 формата.Дизайн продукции24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Присылайте цены на работу и портфолио!Дизайн продукции5 заявокЗакрыт7 лет назад
Мне нужно сделать дизайн коробки для чая.Чай- круглые шары ориентировочно как конфеты Моцарт а чай можно посмотреть в интернете Blooming tea.Детали при общении.Дизайн продукции21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Листовка А4 о приеме на работе.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
Интересует сделать дизайн авторского ежедневника, где каждый месяц будет в своём стиле( цветовом решении) , из страниц необходимо будет разработать ( есть одноцветный пример) страницу глобальных целей, цели на квартал, на месяц, на неделю, страница ...Дизайн продукции14 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, необходимо создать макет для худи с полной запечаткой по следующему изображению, 150 dpi.Дизайн продукции6 заявокЗакрыт7 лет назад