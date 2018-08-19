Листовка а4 формата

http://realtnavi.ru/blog/umnyj-site-dlia-agentstva-nedvizhimosti-4877/ нужно сделать листовку А4 на одной стороне которой будут описаны его преимущества относительно обычных сайтов. А на другой выписать как-то красиво все основные функции системы, возможно разбив по блокам http://realtnavi.ru/blog/obuchenie/