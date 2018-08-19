Дизайн курса по английскому языку (по предоставленному контенту) Верстка и правка уроков; Создание макета для курса; Подборка картинок для уроков в определённом стиле и формате; Редактирование картинок, аудио, видео файлов.
Разработка брендбука
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