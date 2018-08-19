Листовка об открытие магазина цветная с двух сторон. Сторона А название магазина фото адрес телефон сайт соц сети Сторона Б Карта место расположение
Дизайн курса для детей по английскому языку
Дизайн курса по английскому языку (по предоставленному контенту)
Верстка и правка уроков;
Создание макета для курса;
Подборка картинок для уроков в определённом стиле и формате;
Редактирование картинок, аудио, видео файлов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $150
Необходимо разработать логотип бренда. Требуется относительно не сложный логотип. Геометрический гротеск. Шрифты без засечек, со штрихамиодной толщины и близкими к ровному кругу буквами о, е, с. Основной упор делаю на дизайн упаковки. Так ...Дизайн продукции32 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $58
http://realtnavi.ru/blog/umnyj-site-dlia-agentstva-nedvizhimosti-4877/ нужно сделать листовку А4 на одной стороне которой будут описаны его преимущества относительно обычных сайтов. А на другой выписать как-то красиво все основные функции системы, возможно разбив по блокам http://realtnavi.ru/blog/obuchenie/Завершен7 лет назад
Надо создать этикетку для ведра строй материал штукатурка травертин . Есть характеристики логотип итд.Завершен7 лет назад
- $50
Задача - в компактной и доступной форме используя инфографику описать действие и преимущества одного из комплексов инструментов системы для риелторов. Требуется придерживаться фирменного стиля компании. На второй странице нужно указать все ключевые возможности системы без ...Завершен7 лет назад
Размеры: длина всего тюбика 140 мм (с колпачком) длина от шва до колпачка 120 мм ширина шва 55 мм диаметр крышки 31 мм Цвет. матовый черный, крышка ...Дизайн продукции12 заявокЗакрыт7 лет назад
Горизонтальный плакат для интерьера. из пяти спортсменов. прямоугольник - одна игровая площадка из разных площадок. одна вытекает из другой. слева направо - клетка ufc с нумергомедовым или макгрегором (решим) - nba ...Дизайн продукции14 заявокЗакрыт7 лет назад
День добрый. Интересует создание постера в векторе для медицинского кабинета. Направление массаж и реабилетология. Хотелось бы что то интересное и не стандартное. Может что то на подобие прикрепленного файла.Завершен7 лет назад
Необходимо создать листовку для интернет провайдера А4 формата. Альянс. Акция интернет просто все по сто. нужно оперативно.Дизайн продукции19 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Для детского культурно-образовательного центра необходимо разработать эффектную рекламную брошюру.Дизайн продукции20 заявокЗакрыт7 лет назад