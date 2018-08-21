Дизайн постера

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Завершен6 заявок188 просмотров

День добрый.  Интересует создание постера в векторе для медицинского кабинета. Направление массаж и реабилетология. Хотелось бы что то интересное и не стандартное.  Может что то на подобие прикрепленного файла. 

7 лет назад
Minaht
42 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$20
3 дня
Очень хорошо и быстро справился с заказом. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество..
Отличный заказчик. Приятно было сотрудничать. Четкое ТЗ, мгновенная оплата, всегда на связи. Буду рад поработать еще с вами.

Заявки фрилансеров

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
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Дизайн продукции

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