Дизайн коробки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен15 заявок255 просмотров

Всем привет. Требуется дизайн коробки. Все подробности в личку исполнителю. Жду цену и сроки.

7 лет назад
TatyanaVar
46 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$30
1 день
Сергей отличный специалист, работа выполнена на отлично, всегда на связи. Все в срок и качественно. Работой очень довольна, обязательно продолжим сотрудничество. Рекомендую.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, приятное общение, мгновенная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
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