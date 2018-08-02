Всем добрый вечер! Хотелось бы обновить текущие визитки нашего магазина и сделать что-то современное и креативное. Лицевая сторона макета (текст, который необходимо разместить в макете): -логотип (прикреплен к ...
Дизайн визитки
Для музыкантши и композиторши.
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