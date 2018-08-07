Дизайн визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен15 заявок250 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо разработать дизайн визитки для WEB-студии.

Креативно и стильно, чтобы не хотелось выбросить в мусорку!

Примеры, что нравится, дам по личному запросу.

Без указания стоимости - не отвечаю.

7 лет назад
Nataly75
Наталья 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

aj_man
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$20
3 дня
Большое спасибо за выполненный проект! Все пожелания учтены, руководство довольно!
Получил огромное удовольствие от сотрудничества с Натальей. Проект интересный, задача поставлена грамотно, деньги получены в срок. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

aj_man
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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