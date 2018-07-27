нужен каталог под пироги и под пиццу в формате PDF
Разработка дизайна листовок А6
Приветствую.
Необходимо разработать дизайн 3-ех листовок различной направленности формата А6.
Направления:
1. Услуги в области строительства и ремонта.
2. Юридические услуги.
3. Доставка обедов.
Дизайн должен быть информативным, при этом неперегруженным и лаконичным
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