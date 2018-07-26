Этикетка для упаковки вяленого мяса

Ситуация такая. Есть 3 офисных здания, которые сдаются в аренду мелкими офисами. В настоящее время заполнение арендаторами примерно 50%. Хотим всем действующим арендаторам сделать коммерческое предложение, которое заключается в следующем. Если они приведут ...