Этикетка для упаковки вяленого мяса

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт15 заявок342 просмотра

Необходимо разработать этикетку для упаковки вяленого мяса. Три вида - мясо вяленое курица, мясо вяленое свинина, мясо аяленое говядина. Этикетка должна соответствовать требованиям законодательства. Нужно предусмотреть место для штрих-кода.

Этикетки будут печататься на принтере на самоклейке.

Размер этикетки 45х70 мм. Горизонталь.

Формат - фотошоп либо корел.

7 лет назад
altoskam
Алексей 
43 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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