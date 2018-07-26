Разработка мини каталога- флаера по продукции 8 страниц.
Этикетка для упаковки вяленого мяса
Необходимо разработать этикетку для упаковки вяленого мяса. Три вида - мясо вяленое курица, мясо вяленое свинина, мясо аяленое говядина. Этикетка должна соответствовать требованиям законодательства. Нужно предусмотреть место для штрих-кода.
Этикетки будут печататься на принтере на самоклейке.
Размер этикетки 45х70 мм. Горизонталь.
Формат - фотошоп либо корел.
Заявки фрилансеров
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