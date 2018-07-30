Нужно сделать дизайн трех сертификатов, примерный шаблон уже накинут. За вами оформление.
Небольшой редизайн готового макета
Необходимо внести небольшую правку в готовый макет этикетки продукции.
Макет выполнен в программе CorelDRAW.
К проекту прикрепил макет, в котором нужно будет изменить номера телефонов
(точнее, первый номер изменить полностью, а второй просто написать по-другому)
Номера телефонов напишу в личном сообщении после выбора исполнителя.
Для типографии эту картинку нужно сохранить в трёх размерах в формате PDF.
Итак, картинки должны подходить для печати наклеек следующих трёх размеров:
1) 150мм*90мм
2) 65мм*40мм
3) 85мм*50мм
Помимо готовых трёх PDF-файлов также нужно отправить мне готовый макет в формате .cdr
Срок - в течение 1 дня (30 июля)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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