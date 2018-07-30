Небольшой редизайн готового макета

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен5 заявок190 просмотров

Необходимо внести небольшую правку в готовый макет этикетки продукции. 

Макет выполнен в программе CorelDRAW.

К проекту прикрепил макет, в котором нужно будет изменить номера телефонов

(точнее, первый номер изменить полностью, а второй просто написать по-другому)

Номера телефонов напишу в личном сообщении после выбора исполнителя.

Для типографии эту картинку нужно сохранить в трёх размерах в формате PDF.

Итак, картинки должны подходить для печати наклеек следующих трёх размеров:

1) 150мм*90мм

2) 65мм*40мм

3) 85мм*50мм

Помимо готовых трёх PDF-файлов также нужно отправить мне готовый макет в формате .cdr

Срок - в течение 1 дня (30 июля)

CorelDRAW
7 лет назад
H-uch
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

aj_man
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Александр прекрасно выполнил поставленную задачу. С заданием справился очень быстро. Благодаря таким людям проекты выполняются качественно и в срок. Искренне рекомендую!
Замечательный заказчик, все четко и по существу! Никаких проблем с оплатой и обратной связью. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

aj_man
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Афиша детского развивающего центра

    Необходимо сделать афишу для детского развивающего центра.  В прикрепленном файле есть пример , в каком стиле должна быть выполнена афиша.  Примеры своих работ просьба показать. Цена договорная.

    Дизайн продукции33 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн карточек для фруктов и ягод

    Нужно сделать дизайн карточек для печати, с названием ингредиента и описанием его полезных свойств для организма человека. Пример -- на фото.  На каждой карточке также должен быть фон -- изображение капсул про-ви (такая похожая на ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Этикетка для упаковки вяленого мяса

    $10

    Необходимо разработать этикетку для упаковки вяленого мяса. Три вида - мясо вяленое курица, мясо вяленое свинина, мясо аяленое говядина. Этикетка должна соответствовать требованиям законодательства. Нужно предусмотреть место для штрих-кода. Этикетки будут печататься на принтере ...

    Дизайн продукции15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Информационный листок

    $50

    Ситуация такая. Есть 3 офисных здания, которые сдаются в аренду мелкими офисами. В настоящее время заполнение арендаторами примерно 50%. Хотим всем действующим арендаторам сделать коммерческое предложение, которое заключается в следующем. Если они приведут ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать меню для пиццерии

    Здравствуйте. Необходимо сделать меню для мини пиццерии. Цвета черно-красный. Меню на 1 лист А4. Наброски как хочу скину исполнителю. Либо по желанию Вам.

    Дизайн продукции39 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать дизайн наклеек, подготовить макет для печати

    Необходимо доработать дизайн наклеек и распределить по новому на листе. Подготовить макет для сдачи в типографию. Размер нового листа с наклейками А6 Размер одной наклейки 2х2 см, общее кол-во на листе - 24 ...

    Дизайн продукции9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редизайн упаковки (коробки) автозапчастей

    Необходимо произвести редизайн упаковки тормозных колодок для автомобилей. Упаковка представляет собой картонную коробку. Коробка представлена в трех вариантах с минимальными различиями. Необходимо сделать более современный дизайн оформления. В основном изменения коснутся лицевой части коробки, где ...

    Дизайн продукции11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад