Небольшой редизайн готового макета

Необходимо внести небольшую правку в готовый макет этикетки продукции.

Макет выполнен в программе CorelDRAW.

К проекту прикрепил макет, в котором нужно будет изменить номера телефонов

(точнее, первый номер изменить полностью, а второй просто написать по-другому)

Номера телефонов напишу в личном сообщении после выбора исполнителя.

Для типографии эту картинку нужно сохранить в трёх размерах в формате PDF.

Итак, картинки должны подходить для печати наклеек следующих трёх размеров:

1) 150мм*90мм

2) 65мм*40мм

3) 85мм*50мм

Помимо готовых трёх PDF-файлов также нужно отправить мне готовый макет в формате .cdr

Срок - в течение 1 дня (30 июля)