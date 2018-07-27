Полиграфия Дизайн вывески на дверь

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт17 заявок260 просмотров

Проект

Необходимо для сервиса проката женской одежды разработать информационную табличку А4 на дверь офиса

Детальное ТЗ https://goo.gl/78D6ef

Рассматриваем только дизайнеров ДЕВУШЕК, так как они лучше поймут нашу целевую аудиторию девушек 20-35 лет .

7 лет назад
ivanKuteikin
Иван 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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