Дизайнер одежды

Необходимо создать тот же костюм, только в разных цветовых вариантах, придерживаясь стильных и дорогих соотношений в цвете. Также необходимо учитывать классические цвета и цвета сезона.

Прикреплено два костюма. К каждому костюму необходимо подобрать минимум по 5 цветовых решений.