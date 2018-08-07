Дизайнер одежды

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Завершен2 заявки213 просмотров

Необходимо создать тот же костюм, только в разных цветовых вариантах, придерживаясь стильных и дорогих соотношений в цвете. Также необходимо учитывать классические цвета и цвета сезона.

Прикреплено два костюма. К каждому костюму необходимо подобрать минимум по 5 цветовых решений.

7 лет назад
dolka99
Ольга 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Artgamer
Татьяна 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$7
5 дней
Приятная девушка, всё делает быстро, отвечает быстро. Цвета по ТЗ подобраны со вкусом. Продолжим работать. Спасибо.
Очень рекомендую работать с Ольгой! Четкое ТЗ (что для нас фрилансеров важно). Общение идет легко. Оплата быстрая. Рада буду сотрудничать и дальше.

Заявки фрилансеров

Artgamer
Татьяна 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад

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